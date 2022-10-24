رئيس الجمهورية كلّف الرئيس الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق الأربعاء المقبل لمناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين

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استكمالاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام مع الرئيس السوري بشار

الأسد في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كلّف الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب الرئيس الياس بو

صعب، ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف

مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين. ويضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله

بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي

مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي ، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش

المقدم البحري عفيف غيث .

وكان الرئيس عون استقبل الرئيس بو صعب صباح اليوم في قصر بعبدا وتداول معه في طبيعة المهمة التي

سيتولاها الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في اطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، بعد انتهاء

المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتناول البحث أيضا الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي اموس

هوكشتاين في اليومين المقبلين الى بيروت لتسليم الرئيس عون الصيغة الرسمية للرسالة الأميركية المتضمنة

وقائع ما آلت اليه المفاوضات مع لبنان.

السفير الروسي

واستقبل الرئيس عون سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف يرافقه المستشار في السفارة مكسيم

رومانوف، حيث تم التداول في العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها، وكانت جولة أفق في التطورات

المحلية والإقليمية الأخيرة.

وبعد اللقاء، قال السفير روداكوف: سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وشكره باسم القيادة الروسية على التعاون

الذي قام بين الاتحاد الروسي ولبنان خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية الصديقة، والتي تعززت خلالها

العلاقات بين البلدين خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عون الى روسيا بدعوة من الرئيس بوتين.

وتطرقنا خلال اللقاء الى مسألة تفعيل هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة حيث اكدت على استعداد

روسيا لتقديم كل الدعم اللازم لعملية إعادة النازحين السوريين الى بلادهم نظرا للعلاقات المميزة بين روسيا

وسوريا.

وأضاف : تطرقنا أيضا الى موضوع المساعدات التي يمكن ان تقدمها روسيا للبنان خصوصاً في المجال

الغذائي، إضافة الى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين. وشمل البحث ايضاً تطورات العملية

العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي ختام اللقاء تمنيت لفخامة الرئيس التوفيق في الأيام المقبلة في مرحلة ما بعد

ولايته الرئاسية.

وردا على سؤال قال السفير روداكوف انه اطلع من الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بترسيم الحدود

البحرية الجنوبية اللبنانية، حيث اكدت ترحيب موسكو بهذه الخطوة لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه.

سفير البرازيل

دبلوماسيا ايضاً، استقبل الرئيس عون سفير الجمهورية الفدرالية البرازيلية في لبنان السفير هيرمانو تيليس

ريبيرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان مع بدايه الشهر المقبل. ونوه الرئيس عون بالجهود التي

بذلها السفير البرازيلي في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، متمنيا له التوفيق في

مسؤولياته الجديدة. وتقديرا لعطاءاته من اجل تعزيز التعاون بين لبنان والبرازيل، منح الرئيس عون السفير

البرازيلي وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.

ورد السفير شاكرا مبادرة الرئيس عون، متمنيا له التوفيق مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، ومنوها بالدور

الذي لعبه خلال وجوده في سدة الرئاسة لتعزيز العلاقات بين لبنان والبرازيل.

تكريم العلامة علي فضل الله وجمعية المبرات الخيرية

من جهه أخرى، كرم الرئيس عون جمعية المبرات الخيرية ورئيسها العلامة علي محمد حسين فضل الله، من

خلال منحها وسام الارز الوطني من رتبة ضابط، وذلك في احتفال اقيم في قصر بعبدا، حضره وزير الشؤون

الاجتماعية هيكتور حجار، والمطرانان جورج صليبا وشارل مراد، والدكتور السيد محمد باقر فضل الله،

والدكتور السيد جعفر فضل الله، والشيخ فؤاد خريس، والشيخ كمال ابي المنى، والشيخ حسين شحادة، والشيخ

إسماعيل الزين، وعدد من المسؤولين في الجمعية وأصدقائها.

في مستهل الاحتفال، ألقى المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، كلمة

باسم الرئيس عون جاء فيها:

يسعدنا أن نلتقي اليوم، في القصر الجمهوري، للأحتفاء بحضور جمعية المبرات الخيرية، بما هي من أكبر

الجمعيات الخيرية والرعائية والصحية والتربوية والثقافية في لبنان، وإحدى منارات إرث صاحب السماحة

العلامة المرجع محمد حسين فضل الله.

هي رافد من روافده. وفي شَرعِهِ، قضايا الانسان بنوّةٌ تُرقى إلى الحضارة وليس إلى السياسة بمعناها الضيق.

وكثيرا ما تساءل سماحته: هل يحدد الإنسان مكانه؟ وكان جوابه إنتماءً وسهراً على مصيرٍ، هو خيار طالبٍ

للحرية في تثبيت الحق، بالكرامة للجميع.

من هذا المنطلق، شاء سماحته أن يكون الانتماء الى لبنان، تحقيقا في العطاء الحضاري الإنساني، لا فرق فيه

بين مسيحي أو مسلم. ولأجل ذلك، إنطلق سماحته على رحابة مدى عقله النيِّر، يبني من خلاله أفعالا من حق،

ومشاعرَ من كلماتِ شعرٍ هي كل الإبتهال، أعطت لبنان والعروبة والإسلام ما لم يعطه سواه.

هذا المفهوم الحضاري المتكامل، مؤتمن عليه اليوم صاحب السماحة العلامة السيد علي فضل الله، وهو مؤسس

ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار، كمؤسسة فكرية ضمت الى سماحته نخبة من رجال الدين والعلماء

والباحثين الاختصاصيين في القضايا الدينية والفكرية والتربوية والثقافية، من كافة الأطياف والإتجاهات. وقد

توصلت الى اعلان الوثيقة التأسيسية والرؤية الاستراتيجية للملتقى التي تركز على العناية بالسلم الأهلي القائم

على المساواة بين المواطنة.

في خير العطاء، تتواصل جمعية المبرات الخيرية في رعاية التآخي، وخصوصية العطاء السَمِح.

اليوم، ولبنان يبحث في خضّم أزمات تطاوله وتهزّه وتبغي احتواءه، لا يمكن الاّ ان تكون هذه الجمعية-الإرث-

المنارة مكرّمةً، لأن تكريمها هو من تكريم لبنان، الذي يبزغ من الآلام لجميع الذين، على إسمه، يرتقون بإنسانه

الى القيامة.

لأجل ذلك، وتقديرا لعطاءات جمعية المبرات الخيرية، من أجل لبنان وإنسانه، قرّر فخامة رئيس الجمهورية

العماد ميشال عون منحها، من خلال سماحة العلاّمة علي فضل الله، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط.

ورد العلامة فضل الله بكلمة جاء فيها:

أبدأ بشكر فخامتكم على هذه اللفتة الكريمة التي اعتبرها ليست تكريماً لشخص بل تكريما لقيمة عزيزة وغالية

على قلبي وقلوبكم، وهي قيمة الحوار، وهي القيمة التي أشعر بالاعتزاز لارتباطي بها كونها شكلت هويتي

ومنهج الحياة الذي التزمت به منذ بدأت عملي في جمعية المبرات، وملتقى الحوار، وفي العمل الاجتماعي

وخدمة الانسان في هذا البلد.

ان الحوار هو الذي يمنح المعنى للبنان، وهو الرسالة التي حملها ويحملها للعالم، وهو ما جاءت به الرسالات

السماوية ودعت اليه وحثت عليه اتباعها. وهي دعوة ينبغي إبقاء العمل لها في مواجهة كل الساعين لتخريب هذه

الصيغة، التي بني عليها هذا البلد ونريد لها أن تستمر.

فخامة الرئيس،

لك من جميع العاملين في هذا المناخ الحواري كل الشكر والتقدير والاحترام لأنك سعيت بكل جهدك الى ان

تحول هذا المناخ من وضعيته الراهنة حيث تغلب الضبابية في الأفكار والمجاملات في التواصل، الى تجسيده

واقعاً من خلالاكاديمية الانسان للتلاقي والحوار، ليتحول الى ساحة واسعة للتعارف الثقافي والإنساني بين

مختلف الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية، والى جامعة تتربى فيها الأجيال على معرفة بعضها البعض،

معرفة حقيقية وعميقة بعيدا عن الأفكار المسبقة والانماط القائمة، وهي أفكار وانماط تشوه الآخر وتبرر

استعداءه. فبالحوار البناء والعقلاني والموضوعي، تزال الهواجس، وتقرب المسافات بين الناس، وتزرع روح

الاخوة والمحبة بين اللبنانيين بما يعزز الوحدة الوطنية والإنسانية.

فخامة الرئيس،

ان هذه المبادرة الكريمة تمثل لنا وللسادة رجال الدين بيننا، وجمعية المبرات، وملتقى الأديان والثقافات ومنسقية

السلم الأهلي، كما لكل المنابر والمواقع والمؤسسات الحوارية، حافزاً ودافعاً للمضي في متابعة هذا النهج

ومواصلة العمل على فتح المزيد من أبواب الساحات المغلقة لتنفتح على بعضها البعض بروحية الحوار والمحبة

التي بها نبني هذا الوطن. هذه الروحية التي استلهمتها ومنذ كنت يافعاً من والدي الذي كان داعية حوار ولقاء

وعاملاً في هذا السبيل، وهو الذي قال ان الحقيقة بنت الحوار، ويسعده اليوم ان أكون الى جانبكم تحت هذا

العنوان، عنوان الحوار والعمل من اجل الانسان في هذا البلد، وفي هذه المناسبة.

شكرا فخامة الرئيس ودمتم في صحة وعافية وتوفيق، في خدمة لبنان وانسانه.

ورد الرئيس عون شاكراً السيد فضل الله على تقديره ومحبته، لافتاً الى انه استلهم الكثير من صفاته الإنسانية من

والده المرحوم السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان له الفضل في تأسيس جمعية المبرات التي تهتم بالإنسان

وقضاياه، وقد أدارها الابن من بعده بأفضل السبل.

وأضاف: إن عمل السيد محمد حسين فضل الله لم يكن فقط عملا إنسانيا على مستوى الحاجة، بل كان هو

شخصيا انسانا محاوراً يسعى الى التقدم وتعزيز الثقافة بين الناس. وكانت له نظرة بعيدة يتطلع فيها الى تقدم

الإنسانية بعلمها وانسانيتها.

تكريم الدفاع المدني

على صعيد اخر، منح الرئيس عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف، الى المديرية العامة للدفاع

المدني تقديرا لدورها في المجالين الانساني والانمائي، وللتضحيات التي قدمها العاملون والمتطوعون فيها. وسلم

رئيس الجمهورية الوسام الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في حضور عدد من المسؤولين في

المديرية. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني لاسيما في الظروف الصعبة التي مر بها

لبنان خلال الاعوام الماضية، على رغم الاوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشون فيها، مقدرا خصوصا عمل

المتطوعين الذين يستحقون الانصاف للتفاني الذي يظهرونه في عملهم الانقادي والانساني والاسعافي. وطلب

الرئيس عون من العميد خطار ان ينقل شكره وتقديره لكل عنصر من عناصر الدفاع المدني والمسؤولين فيه.

ورد العميد خطار شاكرا الرئيس عون على تكريم الدفاع المدني، معتبرا هذه المبادرةدلالة واضحة على

التقدير الذي يكنه رئيس البلاد لتضحيات العاملين في هذه المؤسسة التي ما ترددت يوما عن تلبية نداء الواجب

في الاغاثة والاسعاف والإنقاذ، معاهدا على ان تبقى دائما في خدمة لبنان في كل الظروف.

وأضاف: فخامة الرئيس، تكاد الكلمات تعجز عن التعبير، لكن التحية تبقى الأسمى. تحية رفقة السلاح تلازمنا

ما حيينا لأنها تبقى عنوان الشرف والتضحية والوفاء. وتحية الإكبار لكم في موقع رئاسة الجمهورية نابعة من

الأعماق لأننا عملنا بتوجيهاتكم لخدمة الناس في لحظات حرجة وخطيرة وحُزنا على تقديرهم.وها انك تمنحنا

هذا الوسام ليكتمل التقدير.إن كرَّمتنا، فالتكريم لك، وان حيّيتنا نردّ التحية باسم الناس وندعو لكم بالعمر المديد.