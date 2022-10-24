living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رامكو: نقوم بواجباتنا كاملة وبأعمال وقائية خارج العقد

24
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت شركة "رامكو" في بيان بانه" منذ قرابة الشهر تقوم الشركة ضمن نطاق عملها بتكثيف اعمال رفع التفايات وكنس الطرقات على الخط الساحلي الممتد من نفق نهر الكلب باتجاه بيروت ذهابا وايابا واوتوستراد المتن السريع من منطقة بياقوت نزولا باتجاه الاوتوستراد الساحلي وفتح الريغارات وتعزيلها تحسبا لفصل الشتاء، علما أَن تنظيف الريغارات والاقنية والمجاري هي ليست من ضمن مهام شركة "رامكو" تماما كما الانهار والسواقي، كما وان سرقة اغطية الريغارات وفقدانها تسبب بانحراف النفايات مباشرة الى الاقنية وتسبب بانسداد المجاري".

اضافت :" نؤكد ان فرقنا تقوم بواجباتها الكاملة كما هي ملحوظة في العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار وتقوم بأعمال وقائية خارج العقد كتنظيف الريغارات التي هي من مسؤولية متعهدين آخرين، علما ان شركتنا لم تلحظ اي متعهد هذه السنة يقوم بتنظيف المجاري والاقنية وهي تشيد بفرق صيانة وزارة الاشغال لما تقوم به من جهد وتسأل لماذا تحميل المسؤولية لشركة "رامكو" التي قامت بواجباتها ويمسؤولياتها تفاديا لما قد ينتج من انسداد في المجاري ضمن نطاق عملها في حين لم يتم التطرق الى المتعهدين الذين من مسؤولياتهم تنفيذ اعمال تنظيف المجاري والاقنية تحت اشراف وزارة الاشغال".

وختمت :" نؤكد ان شركتنا مستعدة دائما لمؤازرة الجهات المعنية والبلديات كافة ضمن نطاق عملنا كمساهمة منا في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout