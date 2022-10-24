رامكو: نقوم بواجباتنا كاملة وبأعمال وقائية خارج العقد

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أفادت شركة "رامكو" في بيان بانه" منذ قرابة الشهر تقوم الشركة ضمن نطاق عملها بتكثيف اعمال رفع التفايات وكنس الطرقات على الخط الساحلي الممتد من نفق نهر الكلب باتجاه بيروت ذهابا وايابا واوتوستراد المتن السريع من منطقة بياقوت نزولا باتجاه الاوتوستراد الساحلي وفتح الريغارات وتعزيلها تحسبا لفصل الشتاء، علما أَن تنظيف الريغارات والاقنية والمجاري هي ليست من ضمن مهام شركة "رامكو" تماما كما الانهار والسواقي، كما وان سرقة اغطية الريغارات وفقدانها تسبب بانحراف النفايات مباشرة الى الاقنية وتسبب بانسداد المجاري".

اضافت :" نؤكد ان فرقنا تقوم بواجباتها الكاملة كما هي ملحوظة في العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار وتقوم بأعمال وقائية خارج العقد كتنظيف الريغارات التي هي من مسؤولية متعهدين آخرين، علما ان شركتنا لم تلحظ اي متعهد هذه السنة يقوم بتنظيف المجاري والاقنية وهي تشيد بفرق صيانة وزارة الاشغال لما تقوم به من جهد وتسأل لماذا تحميل المسؤولية لشركة "رامكو" التي قامت بواجباتها ويمسؤولياتها تفاديا لما قد ينتج من انسداد في المجاري ضمن نطاق عملها في حين لم يتم التطرق الى المتعهدين الذين من مسؤولياتهم تنفيذ اعمال تنظيف المجاري والاقنية تحت اشراف وزارة الاشغال".

وختمت :" نؤكد ان شركتنا مستعدة دائما لمؤازرة الجهات المعنية والبلديات كافة ضمن نطاق عملنا كمساهمة منا في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة".