بعد "السيول" امس.. شرح مفصل لوزير الأشغال

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لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة إلى "اننا بدأنا بتنظيف مجاري الأنهر منذ شهر وتحوّلت الوزارة إلى شركة لرفع النفايات وقبلنا بهذا الأمر لأنّ هذه الشركات لا تعمل وتواصلنا مع البلديات".

وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أنّ "تكرير المياه ليست من مهام وزارة الأشغال وتدفّق المياه جرف معه النفايات وعلى المواطن أن يُحاسب كلّ مسؤول وفق مسؤولياته".

ورأى أنّه، "من غير المقبول أن تقف البلدبات مكتوفة الأيدي وعلى الأركان كافة أن تعمل معاً".

يُذكر أنّ هذا المؤتمر جاء بعدما حُبس اللّبنانيون مساء أمس الأحد لساعات داخل سياراتهم بسبب السيول، والتي سقط نتيجتها أيضًا ضحية وهو عسكري متقاعد يبلغ الـ 80 من عمره.