تحديد أيام عمل النافعة في الدكونة لهذا الأسبوع

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أعلنت هيئة "ادارة السير والاليات والمركبات" في بيان لها، عن استقبال معاملات التسجيل كافة، في كل أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الاسبوع، علمًا أن رخص السير سوف تسلم نهاري الخميس والجمعة.

أما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع أيضًا، على أن تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين.



أما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات.