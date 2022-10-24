معوّض: نؤكد الثبات بالترشيح

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لفت النائب ميشال معوض، في تصريح له بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى أنّ "المشهد تكرر، ونحن نؤكد الثبات بالترشيح وبخطة الانقاذ وبخريطة طريق واضحة، واليوم حصلت تقريبًا على نفس عدد الاصوات الذي حصلت عليه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أنّ "هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية، وأتوجه إلى "حزب الله" للتأكيد أن منطق التخوين الذي يمارس علينا لا يمكن أن يستمر"، معتبرًا أنّ "المرشح التوافقي الذي تسعى اليه بعض الفرق السياسية يجب ان يقدم أوراق اعتماده إلى "حزب الله" واذا قبلنا بهذا المنطق فهذا يعني اننا لم نقدم اي شيء لحياة اللبنانيين"، لافتًا إلى أنّ "جمع المعارضة هو تحدّي وضعته على نفسي".