سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان!؟

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قرارا حمل الرقم 1223 بتاريخ 2022/10/24 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تشرين الأول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة.



وعليه، جدد كركي دعوته الى المستشفيات "كي تلتزم بالتعرفات الطبية والاستشفائية الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء".

من جهة أخرى، شكر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل على "التوجيهات التي أعطاها الأسبوع الماضي لدفع مبلغ 400 مليار ل.ل. بصورة فورية للضمان"، وأمل أن "تستمر العلاقة الطيبة بين إدارة الصندوق ووزارة المالية، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على الأمن والإستقرار الإجتماعيين".

وجدد كركي، مطالبته الدولة اللبنانية بـ"تحمل مسؤوليتها ودفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة لاسيما موازنة العام 2022 وضرورة مضافرة الجهود كي يستعيد الصندوق دوره الريادي تمكينا له من زيادة تعرفاته الإستشفائية والطبية والدوائية".