متى تعقد جلسة جديدة لإنتخاب رئيس؟!

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بعد إنتهاء الجلسة الرابعة لإنتخاب رئيس الجمهورية وذلك بعد فقدان النصاب، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي اختتام الجلسة داعيًا إلى جلسة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

إلا أنّه سرعان ما تراجع عن الموعد المحدّد ليُؤكّد للنواب أنّه سيعلمهم بموعد الجلسة لاحقًا. وقد صدر هذا التصحيح عن برّي بعدما لوحظ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وهو يهمس في أذنه.

يُذكر أنّه من المتوقّع أن يكون يوم الخميس المقبل موعدًا للتوقيع إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إذ يصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت يوم الأربعاء على أن يُسلّم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسميّ لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل صباح الخميس في بعبدا.