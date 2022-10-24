اقترض مبلغًا من ذوي أحد معارفه ثمّ أعاد قسمًا منه مزيّفًا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 3/10/2022 أنّه تبيّن لأحد المواطنين أنّ قسمًا من المال الذّي يحتفظ به في منزله في بلدة برعشيت مفقودٌ، وأنّ القسم المتبّقي منه والذّي بلغ /21،000/ دولارًا أميركيًّا مزيّف بكامله، علمًا أنّه كان سليمًا عند وضعه في المنزل سابقًا.

بنتيجة المتابعة تمّ التوّصل إلى أن المدعو: ع. ز. (مواليد عام 1987، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم احتيال، وخلاصة حكم بجرم صدم وإيذاء، ويقوم بتهريب الأشخاص من لبنان إلى الأراضي السوريَّة عبر معابر غير شرعيَّة، قد أقدم على استدانة كامل المبلغ من ذوي الأوّل من دون علمه، وأعاد مبلغ الـ /21،000/ دولارًا أميركيًّا المزيّفة، على أن يعيد الباقي في الأيام اللاحقة، وأنه فرّ الى سوريا ولن يعود، وهو من أصحاب السوابق بجرائم النصب والاحتيال.

بناءً عليه، تم استدراج هذا الأخير وإعادته إلى لبنان بتاريخ 4/10/2022، وبوصوله إلى بلدة مجدل سلم تمَّ نصب كمين محكم له من قبل دوريّة من المفرزة، وتمكّنت على إثره من توقيفه بالرغم من محاولته الفرار.

تمَّ تسليم الموقوف والسيّارة التّي يستخدمها في تهريب الأشخاص، والمبلغ المالي المزيّف، إلى فصيلة تبنين للتوّسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختصّ.