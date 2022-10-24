بالفيديو: إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان إلى إسرائيل

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غرّّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني".

وأضاف، "لقد هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبهًا فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد. تم تحويل المشتبه فيه والمخدرات والأسلحة لمعالجة شرطة إسرائيل".

وختم، "سيُواصل جيش الدفاع العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية أو بهدف التهريب".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1584429831647035393