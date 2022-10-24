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لهذا السبب انخفضت أسعار المحروقات...!

24
OCTOBER
2022
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شرح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أسباب انخفاض أسعار المحروقات اليوم، قائلا: "بعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان والذي أعلن فيه توقفه عن شراء الدولار من السوق المحلي وانه سيقوم حصرًا ببيع الدولار من خلال منصة صيرفة ابتداءً من يوم غد الثلثاء، تراجع سعر الصرف في الاسواق الموازية الحرة اكثر من 3150 ليرة".

وتابع: "على اثر ذلك، صدر اليوم جدول تركيب لأسعار المحروقات التي انخفضت جميعها نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الذي احتسب في جدول اليوم 37200 عوضاَ عن 40350 ليرة في الجدول السابق ونتج عن ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 58000 ليرة لتصبح 699000 ليرة، أما صفيحة المازوت فانخفضت 71000 ليرة لتصبح 845000 ليرة وكذلك قارورة الغاز 35000 ليرة لتصبح 415000".

وذكر أن "أسعار المحروقات في الأسواق اللبنانية ستشهد في الأيام المقبلة تراجعًا ملحوظًا، نتيجة تراجع سعر الدولار وانعكاس التراجع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً في الأيام الماضية".

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