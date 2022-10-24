ليس لدى الدولة إلا الكلور!

A + A -

تتّسع خريطة انتشار الكوليرا في لبنان، فيما تتصرّف الدولة ببطء لمواجهة مرض يمكن احتواؤه، في حال خضوع المريض للعلاج مع السّاعات الأولى لبدء العوارض، كما أنّ الوقاية منه ليست بهذه الصعوبة. لكنّها عادة الدولة، التي لم تفعل شيئاً لتحدّ من وصوله إلى لبنان، بعد شهور من انتشاره في كلّ من سوريا والعراق.

حال المنظمات الدولية ليست أفضل، وهي التي احتجّت بالجهات المانحة لتحجب المياه النظيفة عن النازحين السوريين وتوقف نقل مياه الصرف الصحي. وعندما تقرّر اليوم أن تعيد هذه الخدمات إليهم، تميّز بين سوري ولبناني، علماً أن مياه الصرف الصحي التي تنتجها المخيّمات تصبّ في أراضي اللبنانيين.

أما المقيمون، فيتصرّف بعضهم بلامسؤولية واضحة. في البقاع يهرب مريضان في حالة خطرة من المستشفى، وفي طرابلس يتصدّى الأهالي لمحاولة قوى الأمن إقفال سبيل مياه ثبت تلوّثه. في ظلّ هذا الواقع، لا تشكل الأخبار عن فحوصات تثبت تلوّث المياه إلا في رفع نسبة الخوف والقلق لدى المواطنين، ولا يجد المسؤولون سبيلاً إلى الحلّ إلا بالدعوة إلى استخدام الكلور!