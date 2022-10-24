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لقاء الكتروني مع السيدة شانتال عون باسيل للجنة شؤون المرأة في كولكو

24
OCTOBER
2022
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استضافت لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا برعاية لجنة شؤون المرأة في قطاع الانتشار السيدة شانتال عون باسيل في لقاء عبر تطبيق زووم و قد شارك به كل من نائبتي رئيس التيار الوطني الحر الاستاذة مي خريش والسيدة مارتين نجم كتيلي والنقيب ايلي حنا منسق عام قطاع الانتشار. من كولكو كندا المنسّق العام المهندس جهاد داود ونائب المنسق العام السيد فواز بادور و امينة السر السيدة عبير شمعون و مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة  نينا عنيد عَارِج ومسؤولة لجنة الاعلام السيدة ساندي عبد الاحد و عدد من منسقي الهيئات المحلية . 
 
اللقاء ضمّ لفيف من التيّاريّين، منسّقين ومسؤولي لجان وأعضاء كولكو كندا كما شَمَل عدد كبير من التيّاريّين من لبنان والانتشار. اللقاء تميّز بحضور مُلفِت لكوادر الحزب وعقيلات النواب الكرام، سعادة النائب ندى بستاني، السيدة ندى طرابلسي عقيلة النائب الدكتور إدغار طرابلسي، السيدة ريما درغام عقيلة النائب أسعد درغام، السيدة ساميا مارون عقيلة النائب شربل مارون، السيدة رولا تَوْم عقيلة النائب الدكتور سامر تَوْم، السيدة دانيال زيتوني عقيلة النائب جيمي جبّور، السيدة صونيا غاريّوس عقيلة النائب السابق الدكتور ناجي غاريّوس، الاستاذة جومانا سليلاتي منسّقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة، السيدة جويل بشعلاني مستشارة لجنة شؤون المرأة قطاع الانتشار وأمينة سرّ لجنة المال، السيدة جودي عبد النور مسؤولة النشاطات ومسؤولة التواصل مع اوروبا في قطاع الانتشار، الاستاذة اوديت صوايا أمينة سر قطاع الانتشار، والدكتورة نادين نعمة رئيسة جمعية دعم الطاقة اللبنانيّة. كما وشَمَلَ مسؤولات لجان شؤون المرأة في الهيئات المحلية والانتشار، منسّقين من لبنان والانتشار، و عدد من الملتزمين و المناصرين من كولكو كندا لبنان والانتشار .
 
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عَارِج التي حاوَرَت السيدة شانتال عون باسيل في عدّة مواضيع منها السياسية، الاجتماعية والعائليّة.  تلاها كلمتي نائبتيّ رئيس التيّار الوطني الحر الّلتين أثنوا على المرحلة ما بعد ٣١ تشرين من الناحية السياسية والإداريّة. بدوره السيّد إيلي حنّا هنّأ كولكو كندا على هذا العمل وأكّدَ دور ودعم لجنة الانتشار في التيّار الوطني الحرّ. ختَمَ  المنسق العام المهندس جهاد داود شاكراً السيّدة شانتال وكل المشاركين على اللقاء الشيّق كما وشَكَرَ لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا على كلّ الجهود التي تقوم فيها في كندا وعلى صعيد الانتشار.
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