خاص- غريو تستغرب أمام الراعي عدم اعتراضه على سلوك ميقاتي.. المسيحيون الى تحلل!

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خاص tayyar.org - تردد أن سفيرة فرنسا آن غريو أبدت أمام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استغرابها عدم اعتراض بكركي على تمثيل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبنان في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول الفائت، رغم وجود رئيس للجمهورية في سدة الحكم.

ونقلت غريو، وفق مصدر كنسيّ رفيع، الى الراعي رسالة رئاسية في هذا الصدد، معطوفة على قلق الإليزيه من التحلل السياسي الذي يضرب لبنان، نظاماً ومؤسسات، والذي يصيب أول ما يصيب المسيحيين في دورهم وحضورهم ومستقبلهم. وسألت: ماذا أنتم فاعلون حيال ما يحصل؟ وإلامَ يستمر هذا السلوك؟!