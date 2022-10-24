الجمهورية: العقبات الموجودة ليست مستعصية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد مطلعون على كواليس التفاوض حول تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية»، أنّه «على الرغم من انّ الأمور تبدو مغلقة الّا انّها يمكن أن تُسوّى خلال وقت قصير، إذا تحسس المعنيون بحجم المخاطر التي ستنتج من تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، والدخول في فوضى دستورية ومأزق سياسي حاد بعد 31 تشرين الاول».

وكشف المطلعون، «انّ العقبات الموجودة ليست مستعصية على المعالجة ويمكن تدوير زواياها عبر التحلّي ببعض المرونة. ولذلك فإنّ ولادة الحكومة تظل واردة حتى اللحظات الأخيرة من ولاية الرئيس العماد ميشال عون».