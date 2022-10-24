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عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 تشرين الأول 2022

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 الديار: هل بدأ انخفاض سعر الدولار ؟ بلبلة في السوق السوداء

جلسة رابعة لانتخاب رئيس للجمهوريّة... والتوقعات بسقوط النصاب كما في سابقاتها
الأفق الحكومي دونه عقبات... ووساطة اللواء إبراهيم مُستمرّة بعيداً عن الإعلام

 

 


نداء الوطن: الراعي يفضح "كتل التعطيل": تعملون من أجل الشغور ودول تسعى لتغيير الصيغة
حكومة "حزب الله" هذا الأسبوع: باسيل "يعرف حدوده"!

 

 

 

الأخبار: الكوليرا تنتشر: ليس لدى الدولة إلا الكلور!
روسيا تعرض المساعدة للترسيم مع سوريا
الساحر الأسود يقرّ: أنا من يرفع سعر الدولار!

 

 


اللواء: دولار سلامة يحتفل بطيّ صفحة عون
المراسيم الجوالة تتقدم علی «معجزة الحكومة».. وكهرباء فيّاض تشلُّ المطار والمرافئ ومؤسسات المياه

 

 


البناء: صواريخ المقاومة على حقول شرق الفرات… وأوكرانيا بلا كهرباء… وتايوان صينية / محكمة الكيان العليا تجيز التوقيع: ليس معاهدة سيادية ولا اتفاق ترسيم بل إطار اقتصادي/ طافت الطرقات… والمركزي يخفض سعر الصرف… وثلاثية الحوار والرئاسة والحكومة/

 

 

 

النهار: محطّات مصيريّة تتزاحم في "أسبوع الوداع"

 

 

 


الجمهورية: التأليف: باسيل يشترط اللاثقة

 

 



?l'orient le jour: Gebran Bassil peut-il se libérer des sanctions américaines 

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