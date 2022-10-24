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أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 تشرين الأول 2022

24
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إنه قرأ نص وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة منذ أيام عدة مرات ولم يجد فيها أي جواب حول كيفية التصدي لأزمة الطاقة التي كانت دائماً ولا تزال محوراً رئيسياً في أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي، ولكن مع فارق أن الخطط السابقة أخفقت ولا خطة بديلة.


خفايا

قال مصدر نيابي إن اللقاء الديمقراطي سيبدأ بعد 31 تشرين الأول في التصويت لصالح رمز خاص بدلاً من ميشال معوض وهو يدرس الانضمام إلى الكتلة الوسطية التي باتت تضمّ نواب التغيير وكتلة الاعتدال وعدداً من المستقلين ليصبح التصويت 60 ورقة بيضاء و30 ميشال معوّض و35 لبنان الجديد و3 صيدا

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تفاجأ وزير الصحة في جولته الشمالية بشكاوى مرضى الكوليرا من أنّ بعض المستفيات الحكومية تتقاضى منه أموالاً على رغم إعلان الوزير أن علاجهم على نفقة الوزارة.

 

كشف مصدر دبلوماسي أنّ هناك توافقاً بين واشنطن وباريس والقاهرة والرياض على ثلاث مواصفات لرئيس الجمهورية الجديد، وهي: سيادي، إصلاحيّ، توافقيّ.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تبين من الإتصالات التي قام بها وسطاء بين بعبدا والسراي أن كل الأطراف المعنية تريد إنهاء الملف الحكومي، ولكن كل طرف يسعى لتكون على قياس شروطه ومصالحه!

 

لغز
أثارت زيارة نائب شمالي لإحدى بيوتات العشائر العربية في خلدة إهتمامات سياسية وأمنية على خلفية المداولات التي دارت بين الضيف والمضيفين والمواقف التي أُعلنت خلال الزيارة!

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