تعميم هام لـ "مصرف لبنان": التوقف عن شراء الدولار عبر منصة "صيرفة"

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صدر عن حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة بيانٌ جاء فيه, " بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFAمن حينه وإلى إشعار آخر".



وأضاف, "كما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ 400$ لاصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 157 وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي" .