الكوليرا في لبنان إلى ارتفاع.. إليكم التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 حالات وفاة خلال السّاعات الـ24 الماضية‎ ما رفع عدد الإصابات إلى 448.

وكانت أكدت وزارة الصحة على “ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حرصاً على سلامة أبنائها وتفادياً للانتشار السريع للمرض وتقوم ‏البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظة والمنظمات الداعمة للاستجابة للأزمة والتنسيق لإيجاد الحلول المتعلقة بالمياه والطاقة ‏وتأمين المعقمات إضافة إلى نشر التوعية”.‏

وقالت: “كما تعمل البلديات مع وزارة الزراعة فيما خص بنتائج الفحوصات المتعلقة بالمزروعات ومع وزارة الصحة التي تقوم بتغطية ‏تكاليف الاستشفاء لحالات الكوليرا للبنانيين والسوريين بدعم من الجهات المانحة كما تدعو إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية ‏الأولية للحالات المتوسطة والخفيفة”.‏