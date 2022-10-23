الكوليرا في لبنان إلى ارتفاع.. إليكم التفاصيل

A+
A-
أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 حالات وفاة خلال السّاعات الـ24 الماضية ما رفع عدد الإصابات إلى 448.
وكانت أكدت وزارة الصحة على “ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حرصاً على سلامة أبنائها وتفادياً للانتشار السريع للمرض وتقوم البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظة والمنظمات الداعمة للاستجابة للأزمة والتنسيق لإيجاد الحلول المتعلقة بالمياه والطاقة وتأمين المعقمات إضافة إلى نشر التوعية”.
وقالت: “كما تعمل البلديات مع وزارة الزراعة فيما خص بنتائج الفحوصات المتعلقة بالمزروعات ومع وزارة الصحة التي تقوم بتغطية تكاليف الاستشفاء لحالات الكوليرا للبنانيين والسوريين بدعم من الجهات المانحة كما تدعو إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للحالات المتوسطة والخفيفة”.