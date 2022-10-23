عصابة تُروّج عملة مزورة في قبضة شرطة كفررمان

A + A -

قبضت شرطة بلدية كفررمان على عصابة ترويج عملة مزورة في البلدة من التابعية السورية، واقتادتهم الى مركز البلدية برفقة المضبوطات من الدولارات المزورة، حيث تم التحقيق معهم ومن ثم تسليهم الى عناصر القوى الامنية المختصة.

ولفت رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد الى ان "جهاز الشرطة داخل البلدية يسهر على حماية وضبط امن البلدة"، مشيرا الى أن "هذا العمل جزء من مسؤوليتنا لحماية اهل بلدتنا، سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تنشط عمليات السرقة والنصب وترويج العملة للايقاع بالناس"، مؤكدا "العمل الدائم في سبيل المصلحة العامة".