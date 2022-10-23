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كيف سيكون طقس الايام المُقبلة؟

23
OCTOBER
2022
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يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي: 

1- الحرارة ساحلاً بين 19 و26 درجة، بقاعا بين 10 و25 درجة وعلى الـ1000متر بين 14 و21 درجة. 

2- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر
3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين 20 و 40كم/س 
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و90 ??
5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1019 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي: 

الاثنين: الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال 30??? أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، 13 و22 درجة بقاعاً وبين 15 و21 درجة على الـ1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30 كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و28 درجة ساحلا، 14 و23 درجة بقاعاً وبين 12 و27 درجة على الـ1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30 كم/س.

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