طوباوي جديد من لبنان على درب القداسة: "فضائل وقداسة ومعجزات".. نبذة عن حياته!

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ستُعقد الجلسة الافتتاحية للتحقيق الأبرشي في حياة فضائل وقداسة ومعجزات خادم الله الكاردينال أغاجانيان في ٢٨ تشرين الأول أكتوبر، اليوم الذي تحتفل فيه الكنائس الأرمينية بعيد القديس يهوذا تداوس الرسول باعتباره "أوّل كاثوليكوس". سيقام الاحتفال الذي يمثل بداية دعوى تطويب وتقديس الكاردينال أغاجانيان ظهرًا في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران في روما، بحضور غبطة البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك والكاردينال أنجلو دي دوناتيس نائب البابا العام على أبرشية روما، الذي يمثل الأبرشية التي مات ودفن فيها خادم الله الكاردينال أغاجانيان في كنيسة "San Nicola da Tolentino".

وُلد الكاردينال أغاجانيان في مدينة أخالتسخا أوكهالتسيك في جورجيا الحالية في ١٨ من أيلول سبتمبر عام ١٨٩٥، لعائلة أرمنيّة جورجيّة وتربى في كنفها على الأسس والفضائل المسيحية وسماه والداه "غازاروس". في عمر ١٢ سنة أرسل إلى روما لتلقّي العلوم الكنسيّة في إكليريكية الأرمن الكاثوليك. جلى الشاب فالشماس غازاروس في الفلسفة واللاهوت وتابع دراسته في مجمع انتشار الإيمان ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت والحق الكنسي. سيم كاهنًا في الثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام ١٩١٧ واتّخذ اسم فرنسيس تيمُّنًا بالقديس فرنسيس دي سال، وسيم أسقفًا في ٢١ تمّوز يوليو ١٩٣٥. بعد وفاة البطريرك أرابيان، عقدت الكنيسة سينودوسًا في بيروت في ٣٠ تشرين الثاني نوفمبر عام ١٩٣٧ لإنتخاب خلفاً له، وأسفرت الجلسات الإنتخابية عن إنتخاب المطران فرنسيس أغاجانيان بطريركاً على الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية عن عمر يناهز ٤٢ عاماً. وثبّته البابا بيّوس الحادي عشر يوم ٣١ كانون الأول ديسمبر عام ١٩٣٧. وإتخذ إسم غريغوريوس اسماً بطريركياً تيمّناً بالقديس غريغوريوس المنوّر مؤسس الكنيسة الأرمنية والذي هدى الشعب الأرمني الى المسيحية. في ١٨ شباط فبراير عام ١٩٤٦ عيّنه البابا بيّوس الثاني عشر كاردينالاً. في ١٨ حزيران يونيو عام ١٩٥٨ عيّنه البابا بيّوس الثاني عشر عميدًا مساعداً لمجمع إنتشار الإيمان (اليوم دائرة البشارة) حتى ١٢ تمّوز يوليو ١٩٦٠، أي حتى وفاة عميده الكاردينال بيترو فومازوني بيوندي، من ثمّ عيّنه البابا يوحنّا الثالث والعشرون عميدًا للمجمع. توفي الكردينال غريغوريوس بطرس الخامس عشر أغاجيانيان في ١٦ أيّار مايو ١٩٧١، وأقيمت مراسم الجنازة في بازيليك القديس بطرس في روما حضرها البابا بولس السادس، الى جانب الكرادلة والفاعليات السياسية.

vaticannews