حتى اللّحظة الأخيرة من ولايته.. الرئيس عون متمسّك بصلاحياته الدستورية

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في ظل المشهد الحكومي السلبي تبرز المخاوف من تداعيات الخلاف حول ملء الفراغ الرئاسي المتوقع، لا سيما في ظل المعلومات التي تؤكد ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيلجأ الى صلاحياته الدستورية ويوقع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتهاء ولايته، ثم مرسوم تشكيل حكومة جديدة.

وعلمت "الديار" من مصادر مطلعة انه الى جانب الجهود المحلية المبذولة لتأليف حكومة بمواصفات كاملة قبل انتهاء ولاية عون، فان هناك نصائح فرنسية متكررة تركز اولا على ضرورة مقاربة جميع الاطراف للاستحقاق الرئاسي بشكل ايجابي لانتخاب الرئيس الجديد في المهلة الدستورية، كما تؤكد ايضا على اهمية الاتفاق على تأليف حكومة جديدة، وهذا الموقف الفرنسي يوازيه موقف مماثل الى حدّ ما من قبل الادارة الاميركية.

اما اوساط بعبدا فترى ان رئيس الجمهورية متمسك بصلاحياته الدستورية ليس في المشاركة في تأليف الحكومة، بل في استخدام حقه الدستوري في توقيع مراسيمها او مراسيم استقالة الحكومة حتى اللحظة الاخيرة من ولايته.