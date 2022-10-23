عناوين الصحف ليوم الأحد 23 تشرين الأول 2022

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الديار: كيف عاد تأليف الحكومة الى المربّع الاول ولماذا فشلت المحاولة الاخيرة ؟

ميقاتي لا يقبل ثنائية المشاركة مع حجب الثقة ويرفض البصم على اسماء وزراء

هوكشتاين في بيروت الاربعاء لتوقيع اتفاق الترسيم وتسليم الوثائق في الناقورة

النهار: الأسبوع الأخير للعهد العوني: فراغ وتصعيد وترسيم



الأنباء الكويتية: جلسة الانتخاب الرئاسية غداً: لا رئيس

الحكومة بحدود الخميس.. وإلا «الفراغان» ثم الفوضى فالتدويل!

الشرق الأوسط: لبنان: الخلافات على مواصفات الرئيس الجديد تعرقل توافق النواب

جلسة جديدة للبرلمان غداً من دون تفاؤل



الوطن السورية: «النصرة» يتخفى بزي حلفائه في عفرين والاحتلال التركي ينشئ قاعدة له عند حدود حلب مع إدلب … قافلة جديدة عبر خطوط التماس إلى «خفض التصعيد» وبمعدل واحدة كل شهر منذ تموز