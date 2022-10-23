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القوات تتّهم.. ونائب في كتلة التغيير يردّ

23
OCTOBER
2022
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يعقد مجلس النواب غدا جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية ، من المتوقع ان يكون مصيرها كمصير سابقاتها.

وبحسب" الديار" فان اجواء هذا الاستحقاق ما زالت ملبدة وسط اصرار فريق على ترشيح النائب ميشال معوض الذي يعتبره الفريق الآخر انه مرشح تحد، ويصر على الحوار للتوافق على رئيس جديد.
والبارز بعد الجلسة الاخيرة السجال القوي بين تحالف القوات والتقدمي واطراف اخراى وتكتل نواب التغيير الذين فضلوا في هذه الجلسة التصويت بورقة «لبنان الجديد» الى جانب نواب كتلة الاعتدال ذات الغالبية السنيّة.
وجددت اوساط «القوات» اتهامها لنواب التغيير باضاعة فرصة توحيد المعارضة تحت لواء ترشيح معوض، واعتبرت ان ما جرى في الجلسة الأخيرة اثبت مثل هذا الدور السلبي الذي يؤديه التغييريون.
وفي المقابل رد احد نواب التغيير على هذه الاتهامات، مؤكداً لـ «الديار» ان تكتل النواب التغييريين لن يخضع للضغوط وانه مستمر على موقفه انطلاقا من المبادىء التي اعلنها بشأن الاستحقاق الرئاسي.
واوضح «اننا لا نتعامل مع الترشيح على انه ورقة مساومة او تفاوض، لان الجميع يدرك في ضوء ما حصل في جلسات الانتخاب أن النائب معوض لا يملك الاصوات التي توصله الى الرئاسة، عدا ان فيتو تطيير النصاب يفعل فعله في هذا المجال».

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