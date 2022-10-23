الوطن السورية: أولى دفعات اللاجئين السوريين العائدين من لبنان الأربعاء المقبل وتضم 6 آلاف

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الزطن السورية: بعد إعلان بيروت أن أولى دفعات اللاجئين السوريين الذين سيعودون من لبنان إلى سورية سيكون الأربعاء المقبل وتضم 6 آلاف لاجئ، أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار أن لبنان يتابع مسارات عودة اللاجئين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية، موضحاً أن جهاز الأمن العام هو المسؤول عن الجانب التقني لخطة عودتهم.

وأضاف: «إننا نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية»، موضحاً أن وضع مخيمات اللاجئين غير مقبول فهناك تربية أغنام ومزارع، والحفر الصحية لا تعالج.