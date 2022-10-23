الديار: ترسيم الحدود مع سوريا: الخطوة الاولى ستبدأ الاسبوع المقبل

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يعض ما جاء في مانشيت الديار:

في شأن ترسيم الحدود البحرية مع سوريا بعد الاتصال الذي اجراه الرئيس عون مع الرئيس السوري بشار الاسد لهذه الغاية، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاتفاق على الانطلاق في هذه العملية لا يعني انه من المتوقع ان يتم في غضون الايام القليلة الباقية من ولاية رئيس الجمهورية، لكن الخطوة الاولى ستبدأ الاسبوع المقبل تمهيداً للاجتماعات التقنية التي ستحصل بين الجانبين في اطار العمل لانجاز الاتفاق.

وكلف أمس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، التوجه الى دمشق الاسبوع المقبل مع وفد يضم الوزيراين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وعلي حمية حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ومسؤولين آخرين لفتح النقاش في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

ذلك، على ان يستقبل لبنان ايضا وفدا قبرصيا يناقش ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.