جولة لوزير الصحة غدا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

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يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض بجولة، التاسعة صباح غد الاحد في 23 تشرين الاول، في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، يرافقه وفد من المنظمات الدولية، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا.

وستشمل الجولة مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية، محطة تكرير المياه الممولة من الهلال الاحمر القطري، مركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية، مخيم اللاجئين السوريين في قب الياس، مستشفى "اطباء بلا حدود" في بر الياس.

وسيعقد الوزير الابيض مؤتمرين صحافيين:

الاول، في محطة تكرير المياه الممولة من الهلال الاحمر القطري، الساعة العاشرة صباحا.

والثاني، في مركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية، الساعة العاشرة والنصف صباحا.