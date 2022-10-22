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الرئيس عون منح الرئيس بو صعب وسام الارز الوطني تقديراً لعطاءاته الوطنية و اطلع منه على ترتيبات ترسيم الحدود البحرية وزيارة هوكستين

22
OCTOBER
2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث قلّده وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديراً لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة وللدور الفعال الذي قام به في مسار المفاوضات الاخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية .

واطلع الرئيس عون من الرئيس بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات المتخذة لترسيم الحدود رسميا ، والزيارة المرتقبة منتصف الاسبوع المقبل للوسيط الأميركي اموس هوكستين الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الاميريكية تمهيدا للقاء الناقورة الذي يختم هذه المرحلة من المفاوضات التي سبق و اعلن الرئيس عون عن موقف لبنان الموحد منها.

وفي نهاية اللقاء، شكر الرئيس بو صعب رئيس الجمهورية على مبادرته مؤكداً التزامه الدائم العمل لما فيه مصلحة لبنان وخير أبنائه.

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