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بعد تفشي الوباء.. بلدة لبنانية تعلن النفير العام!

22
OCTOBER
2022
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أعلنت بلدية المحمرة عكار، استعدادها وتأهبها لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، وقالت في بيان: “بعد صدور نتائج فحوصات عينات المياه من وزارة الصحة العامة وتأكد تلوث مياه ينابيع المنطقة ومن بينها نبع الريحانية ونبع عين فاعور اضافة الى تلوث مياه النهر البارد وقنوات الري التي تغذي الأراضي الزراعية والخضروات بجرثومة الكوليرا، وبعد تسجيل العدد االأكبر من الاصابات ضمن نطاق المنطقة، نعلن حالة التأهب القصوى، واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالاستجابة لتفشي وباء الكوليرا ضمن نطاق البلدية”.

ودعت البلدية جميع المقيمين ضمن نطاقها الى اتخاذ التدابير الآتية: “عدم استخدام مياه الري للاستعمال المنزلي والاستحمام والطبخ والغسيل، الشرب من مصادر آمنة للمياه، غلي المياه لمدة عشرة دقائق أو تعقيمها بالكلور قبل استعمالها، تعقيم مياه الخزانات بوضع نقطتين من الكلورين لكل ليتر، عدم استهلاك الخضروات النيئة وخاصة الورقيات مثل البقدونس وتعقيمها بالكلور او بالخل، التأكد من غلي المياه والخضروات للطبخ لمدة عشرة دقائق قبل تناولها، تعقيم المراحيض باستمرار، غسل اليدين بالماء والصابون، التأكد من مصادر صهاريج المياه، التوجه الى أكبر مركز صحي في حال ظهور عوارض وعدم التأخر نظرا لسرعة تطور الحالة المرضية وخطر التجفاف والوفاة”.

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