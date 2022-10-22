قطاع الشباب: طلاب جامعة القديس يوسف ينتفضون على الظلم والافتراء والاشاعات.. هكذا أتت النتائج!

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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد سنتين من حملات الشيطنة والتشويه والتنمّر التي تعرّض لها طلاب التيار الوطني الحر بسبب ما سميّ بالثورة ومتسلقيها، انتفض طلاب جامعة القديس يوسف اليسوعية على الظلم والافتراء والاشاعات ونفضوا عنهم غبار الحقد الذي نثرته فئات معروفة في السنوات الماضية وخاضوا انتخابات شريفة وودية في جوّ ديمقراطي سليم ونفسٍ ايجابي انفتاحي، وكانت النتيجة تقدم كبير للوائح التيار الوطني الحر واللوائح المدعومة منه في الكليات الكبرى وخاصةً كلية الهندسة ESIB حيث بات الفارق ١٣ صوت بعدما كان ٢١٦ صوت في العام الماضي فأتت النتيجة ٦ مقاعد للتيار ٦ مقاعد للمستقلين و٥ مقاعد للقوات كما سجل شباب التيار فوزًا كبيرًا في كلية الآداب FLSH فأتت النتيجة ٦ مقاعد الائحة المدعومة من التيار ٤ مقاعد للقوات و٣ مقاعد للمستقلين كما فاز شباب التيار في كلية الترجمة ETIB بالاضافة الى تحقيقهم نتائج مشرّفة في باقي الكليات.

ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، يهنئ جميع الفائزين ويدعو كافة الطلاب الى التعاون والتلاقي والانفتاح والحوار لما فيه مصلحة الطلاب والجامعة والوطن.