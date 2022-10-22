درغام تفقد الاضرار في عندقت ..للتعويض فورا على المتضررين

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تفقد النائب أسعد درغام الأضرار الجسيمة والكوارث التي خلفتها الامطار الغزيرة التي تساقطت ليل أمس، حيث تسببت السيول الجارفة بانهيار التربة في منطقة عودين، ما أدى الى طمر النبع الشرقي الذي يروي بلدة عندقت اضافة الى جرف الاراضي الزراعية بشكل كامل. وتسببت الصخور التي اقتحمت المنازل في المنطقة بأضرار جسيمة خصوصا منزل مروان جريج الذي تضرر بالكامل حيث تسببت السيول بانهيار الجدران وجرف كامل محتوياته.

وطالب النائب درغام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالايعاز فورا الى الهيئة العليا للاغاثة للكشف السريع على الاضرار والعمل للتعويض على المتضررين، كما اجرى اتصالا باللواء محمد خير وأطلعه على حجم الكارثة وطالبه بارسال فريق للكشف والتعويض الفوري بهدف تمكين الأهالي في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة من لملمة الاضرار قبل بداية موسم الشتاء المعروف بقساوته في هذه المناطق الجردية.



كما تفقد منطقة وادي الرسل في بلدة شدرا واطلع على الأضرار التي خلفتها السيول في مزرعة السمك العائدة للمواطن ميشال العويناتي، حيث تسببت السيول بنفوق كميات كبيرة من الأسماك.