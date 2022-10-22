living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام تفقد الاضرار في عندقت ..للتعويض فورا على المتضررين

22
OCTOBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقد النائب أسعد درغام الأضرار الجسيمة والكوارث التي خلفتها الامطار الغزيرة التي تساقطت ليل أمس، حيث تسببت السيول الجارفة بانهيار التربة في منطقة عودين، ما أدى الى طمر النبع الشرقي الذي يروي بلدة عندقت اضافة الى جرف الاراضي الزراعية بشكل كامل. وتسببت الصخور التي اقتحمت المنازل في المنطقة بأضرار جسيمة خصوصا منزل مروان جريج الذي تضرر بالكامل حيث تسببت السيول بانهيار الجدران وجرف كامل محتوياته.
وطالب النائب درغام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالايعاز فورا الى الهيئة العليا للاغاثة للكشف السريع على الاضرار والعمل للتعويض على المتضررين، كما اجرى اتصالا باللواء محمد خير  وأطلعه على حجم الكارثة وطالبه بارسال فريق للكشف والتعويض الفوري بهدف  تمكين الأهالي في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة من لملمة الاضرار قبل بداية موسم الشتاء المعروف بقساوته في هذه المناطق الجردية.


كما تفقد منطقة وادي الرسل في بلدة شدرا واطلع على الأضرار التي خلفتها السيول في  مزرعة السمك العائدة للمواطن ميشال العويناتي، حيث تسببت السيول بنفوق كميات كبيرة من الأسماك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout