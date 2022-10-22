توضيح من جبران بشأن الأخبار التي انتشرت عن تلوث مياه بيروت بالكوليرا

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أشار رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، الى أن "الأخبار التي انتشرت عن ثبوت تلوث مياه بيروت بالكوليرا غير صحيحة، وأريد ان أطمئن ان المياه نظيفة"، موضحاً أنه "لا يمكن فحص المياه وتشخيص تلوثها بالكوليرا في العالم، بل يتم اثباتها بعد انتقال العدوى للانسان".

ولفت جبران، في حديث لقناة "الجديد"، الى أنه "بعد ثبوت وجود الكوليرا في بعض المناطق في عكار، تابعنا الموضوع لعدم وصوله الى بيروت، ونقوم يومياً بوضع مادة "الكلور" في المياه، وانصح العائلات التي تشتري المياه من اماكن مجهولة بأن تقوم بالأمر نفسه".