living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسافرة الى لندن تروي ما حصل أمامها في طائرة الميدل ايست… قصة مؤثرة جدا

22
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت المسافرة على متن طيران الشرق الاوسط السيدة لميا شارلبوا منشورا عبر حسابها على "فيسبوك" نوهت به بما حصل على الرحلة MEA 201 المتوجهة الى لندن، مشيرة الى ان هذا الامر لا يمكن أن يحصل على متن خطوط جوية أخرى.

 وروت لميا ما حصل معها مشددة على انها كنت متوجهة إلى المقعد الاخير في الطائرة لتحريك نفسها وشرب المياه، ورأت طفلا يبلغ من العمر عامين يجلس في المطبخ وثلاث مضيفات من حوله يهتمون به ويعطونه البسكويت، ويروون له حكايات صغيرة، ويقدمون كوب عصير له، وتلك المضيفات لديهن سحر الأمومة.

وكانت والدة الطفل ترتاح قليلا وتستمتع بدقائق قليلة من الهدوء في مقعدها وتلتقط بعض الصور وتقول: "فقط في شركة طيران MeA يحصل هذا الأمر".

وتابعت المسافرة قائلة: "لدينا جميعًا ذكريات سيئة مع العشرات من شركات الطيران حيث يرفض الموظفون حمل طفل بينما تريد الأم المنهكة استخدام المرحاض لمدة 3 دقائق... هذا المشهد الصغير الرائع هو من توقيع رحلات طيران الشرق الأوسط.

وأضافت المسافرة: "على الرغم من التدهور، خيبات الأمل، وحالة الشركة والبلد.. الطاقم لبناني فريد من نوعه ولطيف". كما ان الطعام على الطائرة كان مميزا جدا ويتم تقديمه بعناية ولطف.

وتوجهت المسافرة لوالدها الذي عمل في الشركة لمدة ٣٥ عاما بالقول انها فخورة به جدا، وهي عندما صعدت الى الطائرة شعرت وكأنها في منزلها، وتقول بغصة انها في كل مرة تسافر فيها تنظر الى الغيوم وتتخايل وجه والدها ووجه والدتها في الغيوم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout