أبي خليل: يجب ان يكون هناك توافق على اسم لانتخابه كرئيس جمهورية مقبل

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كشف النائب سيزار ابي خليل لــ "صوت كل لبنان" أننا أعلنا بمؤتمر صحفي منذ اسبوعين وتعمدنا الذهاب واطلاق حوار مع الافرقاء السياسيين لان بالنتيجة يجب ان يكون هناك توافق على اسم لانتخابه كرئيس جمهورية مقبل

وأضاف ابي خليل: لقاؤنا مع الرئيس بري كان جيدا وهناك تفاهم على ما نعرضه وكان هنالك توافق بالعديد من النقاط التي عرضناها والانتخاب لا يتم الا بكتابة اسم على الورقة

كما اعتبر أن الموضوع معقد بيننا وبين حزب القوات اللبنانية وحاولنا ان نتفق لمصلحة المسحيين في لبنان ولكن لم نر سوى ضرب الموقع المسيحي من كل الجهات وهذا الامر موجود تحت قيادة سمير جعجع واعتقد ان المشكلة معه لأننا مع نواب القوات نلتقي على بعض النقاط داخل المجلس