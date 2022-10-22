عناوين الصحف ليوم السبت 22 تشرين الأول 2022

الأخبار
ـ أوكرانيا: مسيّرات إيران تُغيّر وجه الحرب
ـ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب
ـ سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟
ـ «الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب
البناء
ـ عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية
ـ مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة
ـ السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي
الجمهورية
ـ مخاوف من مأزق ما بعد الولاية
ـ ماذا ينتظر هوكشتاين إسرائيلياً؟
ـ ظروف ولادة «اتفاق الطائف»
ـ روسيا تعدّ خيرسون لتكون «حصنًا»
اللواء
ـ عراضة المغادرة السبت: البلاغ رقم 1 في فوضى الانقلاب على الطائف!
ـ خليل يثأر لـ«كرامته» وفيَّاض يستعجل تلزيم البلوكات.. والكوليرا تتسلل إلى بيروت
ـ واشنطن: تطبيع الأسد وحماس يضرّ بمصالح الفلسطينيين
ـ اتصال نادر بين موسكو وواشنطن قبيل معركة خيرسون