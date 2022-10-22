عناوين الصحف ليوم السبت 22 تشرين الأول 2022

A + A -

الأخبار

ـ أوكرانيا: مسيّرات إيران تُغيّر وجه الحرب

ـ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب

ـ سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟

ـ «الموساد» يستهدف «إكس حزب الله»: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب

البناء

ـ عملية يمنية نوعية في حضرموت ترسم معادلة الهدنة: فك الحصار أو اشتعال الممرات المائية

ـ مساعي تشكيل الحكومة لن تتوقف رغم التعقيدات أمام خطر الفراغ والانقسام حول الحكومة

ـ السفير السوري: النازحون راغبون بالعودة وسورية جاهزة لاستقبالهم والمانع موقف غربي

الجمهورية

ـ مخاوف من مأزق ما بعد الولاية

ـ ماذا ينتظر هوكشتاين إسرائيلياً؟

ـ ظروف ولادة «اتفاق الطائف»

ـ روسيا تعدّ خيرسون لتكون «حصنًا»

اللواء

ـ عراضة المغادرة السبت: البلاغ رقم 1 في فوضى الانقلاب على الطائف!

ـ خليل يثأر لـ«كرامته» وفيَّاض يستعجل تلزيم البلوكات.. والكوليرا تتسلل إلى بيروت

ـ واشنطن: تطبيع الأسد وحماس يضرّ بمصالح الفلسطينيين

ـ اتصال نادر بين موسكو وواشنطن قبيل معركة خيرسون