أسرار الصحف ليوم السبت 22 تشرين الأول 2022

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البناء



قال مقيمون في المقاطعات الأوكرانية التي انضمت الى روسيا إن أبناء هذه المناطق يرسمون شعار حزب الله في الساحات والشوارع رداً على وصف الرئيس الأوكراني روسيا بحزب الله الأوروبيّ وإن صور السيد حسن نصرالله بدأت تظهر في البيوت والمكاتب.



قال إعلامي خليجي إن برنامجاً رئيسياً على قناة بارزة استبدل حلقة الأسبوع الماضي المخصّصة لاستباق زيارة حركة حماس إلى دمشق بحلقة عن كورونا بالضيفين المتطرفين ذاتهما في العداء لسورية بصفتيهما كطبيبين بعد تدخل ديوان الأمير الذي كان بصورة الزيارة وقد وعد بعدم معارضتها.

الجمهورية

ـ ألحّ مرجع حكومي على أحد الوزراء بعدم مغادرة الحكومة رافضا تعيين سواه لأنّ أداءه في وزارته كان جيداً ومفيداً.

ـ لا يبدي قريبون من حزب بارز أي حماسة للقبول بخيار متداول كمخرج محتمل من مأزق يواجه إستحقاقاً أساسياً.

ـ أُلغيت سلسلة من الاجتماعات التي كان مُحضراً لها بين مجموعة من الكتل النيابية في أعقاب الهزة التي أصابت إحداها.

اللواء



تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما «يكربج» الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ!



استبعد مصدر نفطي الرزنامة الورقية للوزير المعني، وتوقع أن لا تظهر بوادر إعادة ساعة أو ساعتين كهرباء قبل منتصف الشهر المقبل.



لا يُخفي وزراء مسيحيون ممن يرغب رئيس تيار موالٍ وضعهم في دائرة الشك، من امتعاضهم البالغ من هذا السلوك.. والبعض يجاهر بموقفه!