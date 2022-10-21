قنصلية النيبال: العمل جار على إنجاز مذكرة التفاهم البرلمانية لتأسيس لجنة الصداقة اللبنانية- النيبالية

أشارت قنصلية النيبال في لبنان ببيان، الى أنه “في إطار تنظيم لجنة الصداقة البرلمانية النيبالية – اللبنانية، إثر اقتراح بهذا الشأن لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في اجتماع سابق مع القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في لبنان الشيخ محمد وسام غزيِّل، حيث طلب يومها دولة الرئيس من القنصل غزيِّل الاتجاه للتمهيد لمذكرة تعاون بين البرلمان اللبناني والبرلمان النيبالي، ودعوة بعض البرلمانيين النيباليين لزيارة لبنان. في هذا الإطار يتمّ العمل اليوم وبشكلٍ حثيث على إنجاز مذكرة التفاهم البرلمانية بين الجمهورية اللبنانية ودولة النيبال الاتحاديّة، بعد توجيه من دولة الرئيس برّي لسعادة النائب آلان عون بتأسيس لجنة للصداقة البرلمانية اللبنانية – النيبالية، وتسميته (أي سعادة النائب عون) رئيسًا لهذه اللجنة”.

ولفت البيان الى أن غزيل “إثر تبلغه بهذا المعطيات من قبل النائب آلان عون، أبلغ المعنيين في النيبال بفحوى مبادرة دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي، متمنيًا عليهم ملاقاة هذا الاتفاق بتأسيس لجنة صداقة برلمانية في النيبال تحاكي اللجنة اللبنانية، للتعاون ولتفعيل العمل المشترك بين الجهتين لما فيه مصلحة البلدين”.