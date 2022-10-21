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طبيب لبناني يفوز بجائزة عالمية!

21
OCTOBER
2022
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فاز الطبيب اللبناني الدكتور أديب جابر بجائزة غوليسيانو العالمية للقيادة الصحية لعام 2022، بعدما تم ترشيحه من قبل "الأولمبياد الخاص اللبناني"، باعتباره مسؤولا عن البرنامج الصحي في جانب من نشاطاته.

وجابر طبيب عيون ومتطوع بتوظيف وتدريب المهنيين الطبيين المحليين الذين يقدمون الآن العلاج المجاني، بما في ذلك الجراحة، للأفراد من ذوي الإعاقات الذهنية، في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعنى في زيادة قدرة النظم الصحية عبر الإقليم.

والحفل الذي استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظمته مؤسسة غوليسيانو مع الأولمبياد الخاص، احتفالا بعقد من الإنجازات الصحية العالمية التي ساعدت في صناعة عالم أكثر شمولا، للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.

ودارت نقاشات بين الممثلين الرئيسيين للقطاع الخاص والحكومات والمؤسسات الخيرية حول كيفية منح الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فرصة لتوفير العدالة الصحية، وإدارها الجراح العام الحالي الأدميرال فيفيك إتش مورثي وتوم غوليسانو، وقالت الدكتورة أليسيا بازانو، مديرة الصحة في الأولمبياد الخاص: "بخلاف الرياضة، فإن الأولمبياد الخاص يدعم صحة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في جميع أنحاء العالم من خلال الرعاية الوقائية والفحوصات الصحية وتدريب المهنيين الصحيين وتعزيز النظم الصحية في أكثر من 100 دولة".

وتابعت, "في الواقع، نحن بحاجة لدعم أكبر بكثير من جميع قطاعات المجتمع، العامة والخاصة، إذا أردنا تحقيق طموحاتنا لعالم شامل حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، نحتاج إلى المزيد من الأشخاص مثل توم غوليسيانو ممن يدركون أهمية هذا العمل، ونحن نشكره حيث بدعمه نكرم الأبطال الذين يجسدون الطموح والتفاني والمرونة المطلوبة لإصلاح النظام وتعزيز الإنصاف للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية".

وتمنح جوائز القيادة الصحية العالمية Golisano لأبطال الصحة (القادة والمنظمات) الذين يقدمون مساهمة كبيرة لتأمين الوصول المتكافئ إلى الصحة أو اللياقة البدنية أو العافية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، كما تعزز الجائزة الوعي بالتقدم والجهود غير العادية نحو تحقيق أهداف وقيم ورسالة العمل الصحي للأولمبياد الخاص، وهو أعلى تكريم في الأولمبياد الخاص للشركاء الصحيين.

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