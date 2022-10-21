A + A -

شو رأيكم برئيس عندو خبرة بالسياسية وتعلم كيف يتعاطى بمراحلها الحلوة والمرة؟

شو رأيكم برئيس اعترف القاصي والداني، الخصم والحليف، الداخل والخارج بحنكته وذكاؤه؟

شو رأيكم برئيس قادر يحمل مسؤولية لانو برهن عن جدارة عالية خلال اداؤه النيابي والوزاري؟

شو رأيكم برئيس ما بيساوم، بالفعل مش بالكلام متل كتير غيرو، على حقوق المكونات اللبنانية وتوازناتها؟

شو رأيكم برئيس ما بيتراجع عن اي موقف بيحمي سيادة و استقلال وحرية لبنان ومستعد يقاتل لاجله؟

شو رأيكم برئيس عندو موهبة الحوار البناء مع الرأي المختلف وبنفس الوقت القدرة على مواجهة الاستفزاز والظلم؟

شو رأيكم برئيس بيتمتع بصفات رجل دولة عندما يخاطب اللبنانيين ويشاركهم برؤيته؟

شو رأيكم برئيس قدر يكتسب معرفة واسعة بكل موضوع بيحكي في جعل منو انسان موثوق ومحترم من كل محاوريه؟

شو رأيكم برئيس بيتحرك من ذاته ومن مصلحة بلده، مش متل كتير غيره، يللي بيتحركو بالريموت كنترول؟

شو رأيكم برئيس بيتمتع بحيثية شعبية واسعة استحقها بعرق جبينه بالانتخابات النيابية؟

وشو رأيكم اخيرا" برئيس آدمي تحدى اتهامات الحاقدين يللي تهمو بالفساد وما قدرو لهلق يلاقو قصقوصة ورق ضدو؟

الجواب على كل هل الاسئلة سهل كتير... اذا في شخصية سياسية من هل الطينة الطيبة بالبلد، ليش عم نحور وندور هلقد وما بينزلو نوابنا على البرلمان وبينتخبوها...بالواقع هل الشخصية موجودة بل هي معروفة منيح، وممثلة برجل اسمه الثلاثي يدل على صفات الجرأة(ج)، والجدارة (ج)، والبسالة (ب)...هو الوحيد يللي قادر يكمل وينجح...وفهمكم كفاية.