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قائد الجيش في افتتاح المبنى الجديد للمدرسة التقنية بتمويل كندي: المؤسسة العسكرية متماسكة وستبقى قادرة على القيام بواجبها رغم كل التحديات

21
OCTOBER
2022
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أقيم قبل ظهر اليوم حفل افتتاح المبنى الجديد للمدرسة التقنية في اللواء اللوجستي بتمويل من السلطات الكندية ضمن إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والكندي.
حضرت الحفل السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum وقائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والملحقين العسكريين وعناصر فريق التدريب الكندي.

وأكدت السفيرة McCollum خلال الحفل “عزم بلادها على مواصلة دعم الجيش اللبناني نظرا لأهمية دوره في حفظ أمن لبنان واستقراره”. وأشادت ب”احتراف الضباط والعسكريين في أداء مهماتهم”.

من جهة أخرى، أعرب العماد عون عن “شكره وتقديره للاهتمام الذي تبديه السلطات الكندية والجيش الكندي بمساعدة لبنان والمؤسسة العسكرية على تخطي المرحلة الراهنة الحافلة بالصعوبات”، مشددا على “أهمية هذا المشروع في تعزيز القدرات اللوجستية للجيش”.
واعتبر أن “التعاون بين الجيشين اللبناني والكندي، الذي تجسَّدَ في إنشاء مراكز تدريب وتقديم هبات ومعدّات وإقامة دورات تدريبية لمختلف وحدات الجيش، انعكس إيجابًا على مختلف الصعد وساهم في تطوير قدرات العسكريين وتنمية مهاراتهم ضمن عدة مجالات”.

وأضاف: “لا شكّ في أن ما نواجهه اليوم على مختلف المستويات يضعنا أمام تحديات كبيرة، إلا أن إيمانَنا بقدسية المهمة التي نقوم بها من أجل وطننا، وثقةَ شعبنا بنا كما المجتمع الدولي، هي الحافز لنا للاستمرار. أؤكد أمامكم من جديد أن المؤسسة العسكرية متماسكة، وستبقى قادرة على القيام بواجبها رغم كل التحديات لأن حماية وطننا هي أولويتنا المطلقة”.

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