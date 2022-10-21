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بعد انسحاب "نوفاتيك" الروسية.. قرار استثنائي من الرئيس عون وميقاتي!

21
OCTOBER
2022
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ظهر اليوم في السراي الحكومي.


واعلن الوزير فياض بعد الإجتماع أنه "صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرار استثنائي يتعلق بالاليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية من تحالف شركتي"توتال" و"أيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و4 في المياه الاقليمية اللبنانية".

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي قال: "أطلعت دولته على عمل الوزارة وما تقوم به من انشطة خصوصا على صعيد الاستعداد لاستقبال المؤتمر الكشفي العربي في كانون الاول المقبل، والمراحل النهائية التي وصل اليها إعلان بيروت عاصمة للشباب ألعرب 2022، واعطاني دولته توجيهاته لمواكبة الانشطة الكشفية و المباريات الرياضية المحلية والدولية، كما إستأذنته التواصل مع وزير الشباب والرياضة القطري لمواكبة اولمبياد قطر و الذي يعتبر من مفاخر الإنجازات الرياضية العربية.

ومواكبة لمؤتمر الصحة النفسية الذي تم اطلاقه اليوم برعاية دولته في السراي الكبير، ابديت استعداد الوزارة للاسهام بدعم الوزارة لبرنامج الرياضة النفسية، من خلال دورات تدريبية متخصصة".

وعرض رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري شؤون وزارته والملف الحكومي، كما واجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان.
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