living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب لبناني فاز بجائزة أفضل بحث في طب العيون خلال المؤتمر الأوروبي لأبحاث الرؤية في إسبانيا

21
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فاز الطبيب اللبناني عمر سعود ابن بلدة مشمش العكارية، بجائزة افضل بحث في طب العيون، خلال المؤتمر الأوروبي الـ23 لابحاث الرؤية والعيون الذي عقد اخيرا في أسبانيا، وشارك فيه اطباء باحثون من اوروبا واسيا وافريقيا .


ولفت سعود، في حديثٍ مختصر عن البحث الذي قدمه، الى أن "البحث هو نتيجة 3 سنوات من العمل والتجربه بين مختبرات وفي العيادات، والفكرة هي ايجاد طريقة جديده في علاج انفصال شبكية العين وابتكار عمل جراحي جديد في علاج المصابين بانفصال الشبكية".


وأشار الى أن "المعروف والمتداول عالميا في جراحة انفصال الشبكية في وقتنا الحالي هو ان يتم تفريغ الجسم الزجاجي (vitreous body) من العين بعملية تسمى vitrectomy، وتوجيه ليزر معين على الشبكية ليتم الصاقها في مكانها. ثم تعبئة العين بالسيلكون او غاز معين حتى يتم تثبيت الشبكية في مكانها".

وأوضح سعود، أن "هذه الطريقه احيانا تسبب مضاعفات عند بعض المرضى مثل ارتفاع ضغط العين نتيجة السيلكون ،او المياه البيضاء (cataract)، لذلك فإن البحث الذي عملت عليه هو ان يتم الصاق الشبكية من دون الدخول الى العين بل بطريقة خارجية عن طريق تردد كهربائي عالي الدقه (high frequency electric current welding)، ولا يتم استعمال اي مواد داخل العين مثل السيليكون او الغاز وايضا يتم التصاق الشبكية في مكانها في نفس اللحظه التي تجرى بها العملية، فشبكية العين ليست بحاجة الى اسبوعين انتظار" .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout