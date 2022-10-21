طبيب لبناني فاز بجائزة أفضل بحث في طب العيون خلال المؤتمر الأوروبي لأبحاث الرؤية في إسبانيا

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فاز الطبيب اللبناني عمر سعود ابن بلدة مشمش العكارية، بجائزة افضل بحث في طب العيون، خلال المؤتمر الأوروبي الـ23 لابحاث الرؤية والعيون الذي عقد اخيرا في أسبانيا، وشارك فيه اطباء باحثون من اوروبا واسيا وافريقيا .



ولفت سعود، في حديثٍ مختصر عن البحث الذي قدمه، الى أن "البحث هو نتيجة 3 سنوات من العمل والتجربه بين مختبرات وفي العيادات، والفكرة هي ايجاد طريقة جديده في علاج انفصال شبكية العين وابتكار عمل جراحي جديد في علاج المصابين بانفصال الشبكية".



وأشار الى أن "المعروف والمتداول عالميا في جراحة انفصال الشبكية في وقتنا الحالي هو ان يتم تفريغ الجسم الزجاجي (vitreous body) من العين بعملية تسمى vitrectomy، وتوجيه ليزر معين على الشبكية ليتم الصاقها في مكانها. ثم تعبئة العين بالسيلكون او غاز معين حتى يتم تثبيت الشبكية في مكانها".

وأوضح سعود، أن "هذه الطريقه احيانا تسبب مضاعفات عند بعض المرضى مثل ارتفاع ضغط العين نتيجة السيلكون ،او المياه البيضاء (cataract)، لذلك فإن البحث الذي عملت عليه هو ان يتم الصاق الشبكية من دون الدخول الى العين بل بطريقة خارجية عن طريق تردد كهربائي عالي الدقه (high frequency electric current welding)، ولا يتم استعمال اي مواد داخل العين مثل السيليكون او الغاز وايضا يتم التصاق الشبكية في مكانها في نفس اللحظه التي تجرى بها العملية، فشبكية العين ليست بحاجة الى اسبوعين انتظار" .