ارتفاع "أسعار الاستهلاك" في لبنان خلال أيلول... إليكم الأرقام

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2022، سجل ارتفاعاً وقدره 8,40 % بالنسبة لشهر آب 2022 كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,21 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,02 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 9,17 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,77 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,02 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 10,20 %

وأشارت ادارة الاحصاء الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجل ارتفاعا وقدره 162,47 % بالنسبة لشهر أيلول 2021.

وأعلنت انه يمكن مراجعة الأرقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

ودعت ادارة الاحصاء المستخدمين الى توخي الدقة العلمية في مقاربة او احتساب أي أرقام صادرة عنها، واحترام المنهجيات العلمية السليمة لدى استخراج أي نتائج مبنية على البيانات التي توفرها، والعودة الى الادارة قبل نشرها او التداول بها منعا لأي التباس.