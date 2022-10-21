الخليل أعطى تعليماته لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي

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استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وذلك لمتابعة ما اتفق عليه سابقاً بشأن تسديد جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة قيمته / 400/ أربعمائة مليار ليرة لبنانية مخصصة لفرعي المرض والأمومة.