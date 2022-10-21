أمن الدولة في الشمال، توقف عصابة لتهريب البشر

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تمكّنت دوريّة من أمن الدّولة، تابعة لمديريّة الشمال الاقليميّة، من توقيف السّوريّين (م.ع) و (ب.ح)، وذلك لمشاركتهما في أعمال تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، بالإضافة إلى قيام الأوّل بأعمال تعاطي وترويج مخدرات، وقيامه بسرقاتٍ مختلفة مع عصابة يؤلّفها في منطقة الشمال. أُحيل الموقوفان إلى الجهات المعنيّة للتوسّع في التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التوقيفات حصلت استكمالاً لتوقيفٍ سابقٍ بحقّ أحد أهمّ الأشخاص المتورّطين بالتهريب عبر البحر، نفّذها مكتب أمن الدّولة في المنية منذ فترة قصيرة، ولا تزال التحقيقات جارية معه حتى اليوم بإشراف القضاء، والتي تُعتبر مثمرة جداً من ناحية الاستحصال على معلوماتٍ مهمّة ساهمت حتى الساعة بالكشف عن عمليّات تهريبٍ عديدة قد تمّ تفشيلها.