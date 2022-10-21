هل تعرض المجلس الدستوري الى ضغوطات!؟

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أشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، الى أنه "منذ اليوم الاول جرى الحديث عن ضغوط وتدخلات بموضوع نيابة مروان خير الدين وابراهيم عازار، ويوم امس كنت أقصد انه رغم الضغوط إلا ان النتيجة أتت كالتالي اي ان الموضوع كان مجرّد شائعات، ولو تعرّضت للتدخل لكنت صارحت الناس مباشرة".



ولفت مشلب، في حديث لـ "الجديد"، الى أنه "اذا كان فارق الأصوات للمرشح او اللوائح بسيط جداً وعملية الطعن صعبة فيمكن اعادة الانتخابات، اما اذا كانت الامور واضحة فلا تُعاد الانتخابات حتى ولو كان الفارق صوت او صوتان".

وحول ما يتعلق بمسألة شرائ الأصوات، أوضح مشلب أنه "يمكننا ان نحتسب ما اذا أثر على النتيجة ونأخذه بعين الاعتبار، ولكن اذا ثبتنا شراء 1000 صوت والفارق أكبر بكثير فلا يؤدي ذلك الى ابطال النيابة"