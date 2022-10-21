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إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت… ووالد حسام حبيب يعلّق على أزمتها

21
OCTOBER
2022
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على الرغم من الفرحة التي كانت قد سيطرت على جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في الفترة الماضية بعد أن عادت لنشاطها الفني، إلا أن الخطوات التي تقدمت من خلالها ستعود بها إلى الخلف مرة أخرى.
وجاء ذلك من خلال إعلان الجهة المنظمة لحفل شيرين بالكويت عن إلغائه، حيث كان من المقرر أن يقام في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي.
وقالت الجهة المنظمة في بيان لها إنه “نظراً للظروف الصحية التي تمر بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، تم إلغاء الحفل وطالبت الجمهور بدخول الموقع لاسترداد قيمة التذاكر.”
وبذلك ستكون شيرين، قد بدأت في تكبد أولى خسائرها المادية، في أزمتها الكبيرة التي تمر بها حالياً بعد أن أودعها شقيقها مصحة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية.
وتشهد أزمة شيرين وحسام مستجدات على مدار ساعات اليوم، آخرها تصريحات والد طليقها حسام حبيب، والتي أدلى بها أخيراً، وقال إن نجله تزوج شيرين ولم تكن تملك سوى مليوني جنيه مصري (نحو 100 ألف دولار)، وعندما انفصلا تخطى رصيدها 100 مليون جنيه (ما يزيد على 5 ملايين دولار).
وكشف عن أنّ شقيقها قام بهذه التصرفات بسبب انقطاعها عن العمل معه بعد أن تزوجت بحسام نجله، وبالتالي خسر مادياً، وعندما شعر بأن هناك أملأ في عودتهما خطفها وأودعها المصحة.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن تطورات الحالة الصحية لشيرين، بعد أكثر من أسبوع على احتجازها بالمستشفى، ما يثير حالة من القلق لدى جمهورها الغفير في مصر والعالم العربي.
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